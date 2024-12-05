Посольство Беларуси в США выступило с заявлением о проведении выборов в 2025

Посольство Беларуси в США выступило с заявлением о проведении президентских выборов, которые состоятся 26 января 2025 года, пишет Sputnik.by.
«Наши президентские выборы пройдут 26 января 2025 года в полном соответствии с конституцией Беларуси и избирательным кодексом Беларуси», — сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что белорусской стороне лучше знать, как именно провести честные, свободные выборы без потворствования бессмысленным хотелкам и прихотям западных «демократизаторов».
В посольстве Беларуси в США обратили внимание на то, что белорусы сегодня едины как никогда, готовы сдерживать, успешно пресекать любые посягательства, которые направлены на суверенитет и независимость страны. Дипломаты обратили, что в Беларуси выступают против вмешательства во внутренние дела «через проведение так называемого второго стратегического диалога» с никем".
«Призывы, замечания, осуждения, обсуждения “участников”, вручную отобранных режимом Байдена, бессмысленны, бесполезны и нерелевантны», — говорится в сообщении.
Посольство посоветовало американскому режиму заняться своими проблемами, а также вопиющими нарушениями прав человека.
Ранее белорусский журналист Григорий Азаренок рассказал о работе комиссии по возвращению уехавших белорусов.
Тем временем МВД сообщило, что двое жителей Могилева задержаны за финансирование ВСУ и экстремистов.