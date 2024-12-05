Посольство Беларуси в США выступило с заявлением о проведении выборов в 2025

В посольстве Беларуси в США обратили внимание на то, что белорусы сегодня едины как никогда, готовы сдерживать, успешно пресекать любые посягательства, которые направлены на суверенитет и независимость страны. Дипломаты обратили, что в Беларуси выступают против вмешательства во внутренние дела «через проведение так называемого второго стратегического диалога» с никем".