Виктория Каткова покинула пост главы Госжилинспекции Самарской области

Еще в одном ведомстве Самарской области произошли кадровые перестановки. На этот раз они затронули Государственную жилищную инспекцию региона. Там сменился руководитель. Вместо Виктории Катковой эту должность теперь будет занимать Евгений Федюкин.
Виктория Каткова руководила ГЖИ с января 2019 года. До этого она работала в администрации Новокуйбышевска — возглавляла комитет по управлению муниципальным имуществом. Тогда она пришла на смену Андрею Абриталину, который лишился должности, попав под уголовную статью. Его заподозрили в мошенничестве.
В ноябре 2024 года стало известно, что Виктория Каткова покинула состав регполитсовета партии «Единая Россия». А на этой неделе появилась информация, что она уходит с поста главы ГЖИ. С 5 декабря ведомство с приставкой «врио» возглавил Евгений Федюкин, который до недавнего времени работал в должности заместителя. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.