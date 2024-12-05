Виктория Каткова покинула пост главы Госжилинспекции Самарской области

В ноябре 2024 года стало известно, что Виктория Каткова покинула состав регполитсовета партии «Единая Россия». А на этой неделе появилась информация, что она уходит с поста главы ГЖИ. С 5 декабря ведомство с приставкой «врио» возглавил Евгений Федюкин, который до недавнего времени работал в должности заместителя. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.