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Проект закона о госбюджете на 2025 год обсудят на заседании депутаты парламента

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы обсудят проекты закона о госбюджете на 2025 год, закона о бюджете социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования на 2025 год. Во втором чтении также будут рассмотрены поправки к государственному бюджету и бюджета государственного социального страхования на этот год.

Источник: Sputnik.md

Также в повестке дня обсуждение семи законопроектов, направленных на гармонизацию национального законодательства с нормами Евросоюза. Речь идет об усовершенствовании механизма конфискации преступных активов, процедуре предоставления убежища, либерализации определения поставщиков услуг и предоставления самих услуг, положении о концессиях на работы и услуги, содействии справедливости и прозрачности бизнеса, использующего посреднические услуги онлайн, политике предоставления вознаграждения лицам на ответственных общественных должностях, а также классификации туш крупного рогатого скота, свиней и овец.

Депутаты также намерены пересмотреть меры поддержки фермеров в связи с засухой 2024 года и ратифицировать договор с Европейским инвестиционным банком о финансировании проекта «Программа развития лесов Молдовы».

В повестку дня пленарных заседаний также вошло обсуждение документов, касающихся электронной формы мандата адвоката, особой защиты детей от вывоза за границу или незаконного удержания, предотвращения и борьбы с организованной преступностью и выплат за загрязнение окружающей среды.

экономика
бюджет