Проект закона о госбюджете на 2025 год обсудят на заседании депутаты парламента

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы обсудят проекты закона о госбюджете на 2025 год, закона о бюджете социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования на 2025 год. Во втором чтении также будут рассмотрены поправки к государственному бюджету и бюджета государственного социального страхования на этот год.