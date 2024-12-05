Проект закона о госбюджете на 2025 год обсудят на заседании депутаты парламента

Также в повестке дня обсуждение семи законопроектов, направленных на гармонизацию национального законодательства с нормами Евросоюза. Речь идет об усовершенствовании механизма конфискации преступных активов, процедуре предоставления убежища, либерализации определения поставщиков услуг и предоставления самих услуг, положении о концессиях на работы и услуги, содействии справедливости и прозрачности бизнеса, использующего посреднические услуги онлайн, политике предоставления вознаграждения лицам на ответственных общественных должностях, а также классификации туш крупного рогатого скота, свиней и овец.
Депутаты также намерены пересмотреть меры поддержки фермеров в связи с засухой 2024 года и ратифицировать договор с Европейским инвестиционным банком о финансировании проекта «Программа развития лесов Молдовы».
В повестку дня пленарных заседаний также вошло обсуждение документов, касающихся электронной формы мандата адвоката, особой защиты детей от вывоза за границу или незаконного удержания, предотвращения и борьбы с организованной преступностью и выплат за загрязнение окружающей среды.