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РИА Новости: Молдавия рискует остаться без российского газа

Молдавия может остаться без российского газа из-за долгов компании «Газпром». Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, долг страны за газ составляет $709 млн. По словам экспертов, аудит «Газпрома» подтвердил эту сумму.

По мнению специалистов, Молдавии могут позволить выплатить долг без учёта пени в размере $433 млн.

Если страна не погасит долг, то может остаться без российского газа, так как несоблюдение её обязательств по контракту является основанием для аннулирования соглашения, говорится в материале.

«Молдавия накапливала долги много лет. Очевидно, власти надеялись на бесконечное терпение с нашей стороны. Но иждивенчеству рано или поздно приходит конец», — заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Ранее сообщалось, что Кишинёв не намерен выплачивать оставшуюся задолженность перед «Газпромом».

При этом заместитель председателя правительства Молдавии Олег Серебрян заявил, что в случае прекращения поставок российского газа в Приднестровье в стране разразится гуманитарная катастрофа.

энергетика
экономика