Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню

«США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип “одного Китая” и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в сообщении на сайте ведомства.