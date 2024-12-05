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Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню

ПЕКИН, 5 дек — РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщил МИД КНР.

Источник: РИА "Новости"

«США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип “одного Китая” и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там отметили, что в связи с этим Китай принимает контрмеры против ряда американских военно-промышленных компаний и высокопоставленных руководителей. Всего в список вошли 13 предприятий и шесть руководящих лиц.

санкции