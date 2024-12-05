Беспрозванных наградил победителей всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ»

Она состоит из 11 номинаций, разграничивающих содержательные направления и форматы подачи, а также возраст конкурсантов.
Заявки на участие в премии подали более 10 тыс. человек, среди которых — журналисты, специалисты по медиа и PR, создатели контента из всех регионов России. 75 финалистов встретились с экспертами для защиты своих проектов и оценки. По результатам этого этапа было определено 15 победителей.
Беспрозванный вручил награды в номинации «Голос региона» для медиаспециалистов, чья деятельность направлена на молодежную аудиторию. В этой номинации, включающей две возрастные категории (18−23 года и 24−35 лет), определено 2 победителя. Отметим, в число победителей премии в номинации «Лидер мнений» вошел автор блога о путешествиях по России Павел Матвеев из Калининграда.