Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных наградил победителей всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных наградил победителей всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ»: премия нацелена на выявление и поддержку молодых профессионалов в сфере медиа по всей стране.

Источник: Янтарный край

Она состоит из 11 номинаций, разграничивающих содержательные направления и форматы подачи, а также возраст конкурсантов.

Заявки на участие в премии подали более 10 тыс. человек, среди которых — журналисты, специалисты по медиа и PR, создатели контента из всех регионов России. 75 финалистов встретились с экспертами для защиты своих проектов и оценки. По результатам этого этапа было определено 15 победителей.

Беспрозванный вручил награды в номинации «Голос региона» для медиаспециалистов, чья деятельность направлена на молодежную аудиторию. В этой номинации, включающей две возрастные категории (18−23 года и 24−35 лет), определено 2 победителя. Отметим, в число победителей премии в номинации «Лидер мнений» вошел автор блога о путешествиях по России Павел Матвеев из Калининграда.