Беспрозванных наградил победителей всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ»

Заявки на участие в премии подали более 10 тыс. человек, среди которых — журналисты, специалисты по медиа и PR, создатели контента из всех регионов России. 75 финалистов встретились с экспертами для защиты своих проектов и оценки. По результатам этого этапа было определено 15 победителей.