Сенат одобрил проект бюджета Казахстана на 2024−2026 годы

Этот закон был разработан в связи с изменением показателей республиканского бюджета с целью поддержания уровня регионального роста в условиях рисков снижения темпов роста экономики, а также обеспечения финансирования неотложных расходов республиканского бюджета в текущем году. Изменения были внесены в прогноз социально-экономического развития на 2024 — 2028 годы внесены в части уточнения прогноза параметров бюджета и Нацфонда на 2024 год.