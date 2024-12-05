Лукашенко и Путин проведут отдельную встречу в рамках заседания ВГС

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске примут участие в заседании ВГС Союзного государства, а также проведут отдельную встречу, об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.