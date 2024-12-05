Лукашенко и Путин проведут отдельную встречу в рамках заседания ВГС

На заседании ВСГ в Минске будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия, говорится в сообщении.
Пресс-служба Кремля отметила, что особое внимание на заседании в Минске будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства двух страна.
Кроме того, завтра в Минске планируют принять ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электроэнергии, мерам по незаконному импорту товаров, сообщили в пресс-службе Кремля.
Также планируется принято решение по «комфортным тарифам на услуги связи».
Анонсированное заседание ВСГ Союзного государства приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства.
На заседании ВГС в Минске будет обсуждаться еще одна тема. Речь идет о подготовке и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. отметили в кремлевской пресс-службе.
Как раннее сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что в рамках заседания ВГС планируется подписание Концепции безопасности Союзного государства, а также межгосударственного договора о гарантиях безопасности.
«Это наиболее актуальные документы с точки зрения обеспечения законных интересов наших государств и Союзного государства», — отметил глава МИД России.