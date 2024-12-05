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Лукашенко и Путин проведут отдельную встречу в рамках заседания ВГС

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске примут участие в заседании ВГС Союзного государства, а также проведут отдельную встречу, об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Sputnik.by

На заседании ВСГ в Минске будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия, говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля отметила, что особое внимание на заседании в Минске будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства двух страна.

Кроме того, завтра в Минске планируют принять ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электроэнергии, мерам по незаконному импорту товаров, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также планируется принято решение по «комфортным тарифам на услуги связи».

Анонсированное заседание ВСГ Союзного государства приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства.

На заседании ВГС в Минске будет обсуждаться еще одна тема. Речь идет о подготовке и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. отметили в кремлевской пресс-службе.

Как раннее сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что в рамках заседания ВГС планируется подписание Концепции безопасности Союзного государства, а также межгосударственного договора о гарантиях безопасности.

«Это наиболее актуальные документы с точки зрения обеспечения законных интересов наших государств и Союзного государства», — отметил глава МИД России.

Лукашенко Александр
Путин Владимир