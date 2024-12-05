Современный деловой центр и пятизвездочная гостиница появятся в Хабаровске

«Очередным шагом к воплощению в жизнь мастер-плана Хабаровска станет строительство финансово-делового центра “Хабаровск-Сити” и пятизвездочного отеля. Поддержит в этом наш регион ПСБ, с председателем которого Петром Фрадковым мы подписали в Москве соглашение о сотрудничестве. Реализация новых проектов не только принесет пользу экономике региона, но и даст дополнительные рабочие места», — отметил Дмитрий Демешин.