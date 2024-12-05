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Современный деловой центр и пятизвездочная гостиница появятся в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Москву встретился с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе.

В рамках соглашения банк примет участие в строительстве пятизвездочного гостиничного комплекса в Хабаровске, а также возведении отдельного района планируемого финансово-делового центра «Хабаровск-Сити».

«Очередным шагом к воплощению в жизнь мастер-плана Хабаровска станет строительство финансово-делового центра “Хабаровск-Сити” и пятизвездочного отеля. Поддержит в этом наш регион ПСБ, с председателем которого Петром Фрадковым мы подписали в Москве соглашение о сотрудничестве. Реализация новых проектов не только принесет пользу экономике региона, но и даст дополнительные рабочие места», — отметил Дмитрий Демешин.

Планируется, что в рамках проекта «Хабаровск-Сити» будет создан крупнейший на Дальнем Востоке деловой центр. Он станет пространством международного сотрудничества, местом сосредоточения досуговых объектов, экономическим хабом, объединяющим бизнес, государственные и финансовые институты.