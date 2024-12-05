Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 6 декабря в Минске

Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства пройдет 6 декабря 2024 в Минске, информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится, что заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет в пятницу, 6 декабря, в Минске под председательством президента Беларуси, председателя ВГС Александра Лукашенко.
В телеграм-канале заметили, что участниками заседания будут рассмотрены ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы, а также подготовленная Концепция безопасности СГ.
Указывается, что предстоящая повестка мероприятия включает в себя вопросы в следующих сферах. Речь идет про энергетику, цифровизацию, связь и информатизацию. Называются также защита прав потребителей, создание объединенного рынка электроэнергии.
Сказано, что во время заседания будет рассматриваться вопрос, касающийся организации, проведения мероприятия по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Примечательно, что заседание пройдет накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства», — заметили в телеграм-канале.
Напомним, что президент России Владимир Путин посетит Минск, где 6 декабря пройдет Высший госсовет Союзного государства.
Кстати, Лукашенко и Путин подпишут 6 декабря в Минске важный документ по безопасности.
Ранее МИД сообщил, что Беларусь и Россия пересмотрели подходы к применению ядерного оружия.