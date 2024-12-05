Axios: возможный новый глава Пентагона скептически относится к помощи ВСУ

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что Десантис был в списках кандидатов на должность министра обороны, ранее представленных Трампу его переходной командой, однако республиканец остановил свой выбор на журналисте телеканала Fox News Пите Хегсете. Поскольку Сенат Конгресса США может не одобрить эту кандидатуру в том числе из-за выдвинутых в прошлом в адрес Хегсета обвинений в сексуальных домогательствах, Трамп начал искать ему замену.