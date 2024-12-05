Axios: возможный новый глава Пентагона скептически относится к помощи ВСУ

По его данным, Десанис во многом разделяет внешнеполитическую концепцию Трампа по таким вопросам, как скепсис в отношении помощи Киеву.
Портал отмечает, что губернатор выступает за внешнюю политику, которая бы ориентировалась на Тихоокеанский регион и противодействие Китаю, а не на такие проблемы, как Украина.
Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что Десантис был в списках кандидатов на должность министра обороны, ранее представленных Трампу его переходной командой, однако республиканец остановил свой выбор на журналисте телеканала Fox News Пите Хегсете. Поскольку Сенат Конгресса США может не одобрить эту кандидатуру в том числе из-за выдвинутых в прошлом в адрес Хегсета обвинений в сексуальных домогательствах, Трамп начал искать ему замену.
Десантис был соперником Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В конце января он объявил о выходе из гонки и поддержал бывшего конкурента.