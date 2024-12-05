WP: бойцы «Хезболлах» прибыли в Сирию для борьбы с террористами

Как отмечает газета, Иран в Сирии полагается на сеть военных советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). 3 декабря министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи отмечал, что Тегеран может рассмотреть возможность отправки своих войск в Сирию для борьбы с боевиками террористических формирований, если об этом попросит сирийское правительство.