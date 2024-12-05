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Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 6 декабря планируется принять целый ряд решений, в том числе по вопросам рынка электроэнергии, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что 6 декабря в Минске состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, оно приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства.

«Будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия. Планируется принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи», — говорится в сообщении.

Лукашенко Александр
Путин Владимир
экономика
энергетика