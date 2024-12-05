Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 6 декабря планируется принять целый ряд решений, в том числе по вопросам рынка электроэнергии, сообщает пресс-служба Кремля.