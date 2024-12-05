FT: террористы в Сирии наладили собственное производство БПЛА и ракет

По данным издания, вооруженные формирования «производят беспилотники в небольших мастерских, расположенных в домах, гаражах или переоборудованных складах, используя 3D-принтеры, когда у них нет доступа к деталям».
«Это обычная история для современных конфликтов», — утверждает сотрудник Королевского колледжа Лондона Бродерик Макдональд. Боевики пытаются использовать с этой целью онлайн-ресурсы, отмечают аналитики.
Макдональд, который отлеживал применение террористами беспилотников, отметил, что формирования использовала небольшие дроны против бронетехники. В их распоряжении как собственные, так и более крупные БПЛА зарубежного производства.