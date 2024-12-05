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FT: террористы в Сирии наладили собственное производство БПЛА и ракет

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Формирования боевиков в Сирии, получающие оружие от западных держав, наладили собственное производство беспилотников и ракет. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По данным издания, вооруженные формирования «производят беспилотники в небольших мастерских, расположенных в домах, гаражах или переоборудованных складах, используя 3D-принтеры, когда у них нет доступа к деталям».

«Это обычная история для современных конфликтов», — утверждает сотрудник Королевского колледжа Лондона Бродерик Макдональд. Боевики пытаются использовать с этой целью онлайн-ресурсы, отмечают аналитики.

Макдональд, который отлеживал применение террористами беспилотников, отметил, что формирования использовала небольшие дроны против бронетехники. В их распоряжении как собственные, так и более крупные БПЛА зарубежного производства.