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Договор о партнерстве России и КНДР является бессрочным

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«Статья 23. Настоящий Договор действует бессрочно. Если одна из сторон намерена прекратить действие настоящего Договора, то она должна уведомить об этом другую сторону в письменной форме. Действие Договора прекращается через год с даты получения другой стороной письменного уведомления», — говорится в документе.

Отмечается, что стороны подписали договор «стремясь путем упрочения товарищеских дружественных двусторонних связей, а также расширения и укрепления сотрудничества во всех сферах вывести российско-корейские отношения на устойчивый уровень, способствующий региональному и международному миру и процветанию».

Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18—19 июня заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Новое соглашение призвано заменить базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, оно должно было вступить в силу после обмена ратификационными грамотами.

Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, «явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии». Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, «призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США». По словам замминистра, новый договор «не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии», поскольку «не предусматривает формирование военного союза».

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи — это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.