Кремль сообщил про отдельную встречу Путина и Лукашенко 6 декабря в Минске

Кремль сообщил про отдельную встречу президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 6 декабря в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.
В сообщении сказано, что президенты России и Беларуси 6 декабря 2024 года примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое состоится в Минске. Сказано, что особое внимание в момент заседания будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства двух стран. Кроме того, планируется рассмотреть ход союзного строительства, перспективы дальнейшего интеграционного сотрудничества.
«Владимир Путин и Александр Лукашенко также проведут отдельную встречу», — заметили в пресс-службе.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности.
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