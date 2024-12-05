Кремль сообщил про отдельную встречу Путина и Лукашенко 6 декабря в Минске

В сообщении сказано, что президенты России и Беларуси 6 декабря 2024 года примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое состоится в Минске. Сказано, что особое внимание в момент заседания будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства двух стран. Кроме того, планируется рассмотреть ход союзного строительства, перспективы дальнейшего интеграционного сотрудничества.