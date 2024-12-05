Bloomberg узнал о смене стратегии НАТО по Украине

Страны НАТО в поддержке Украины в конфликте сместили фокус со стремления добиться победы Киева к попыткам поставить его «в наилучшее положение для противодействия продвижению России или ведения переговоров о возможном прекращении огня», сообщили Bloomberg знакомые с вопросом источники.
Как уточняет агентство, на данный момент это означает, что блок «удваивает усилия» по поставкам большего количества вооружений Киеву, поскольку ВСУ «постепенно сдают позиции», что повышает вероятность заморозки конфликта и окончательной потери территорий, вошедших в состав России.
Один из возможных вариантов прекращения огня предусматривает создание демилитаризованной зоны, безопасность которой, по словам одного высокопоставленного дипломата НАТО, вероятно, будут обеспечивать европейские войска. Об этом ранее говорила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
До этого Служба внешней разведки России заявила, что Запад планирует заморозить конфликт на Украине и отправить туда 100 тыс. миротворцев. В Кремле отметили, что для отправки миссии необходимо согласие сторон боевых действий, а для урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины, что глубже, чем просто отправка миротворцев.
Другой высокопоставленный западный дипломат в комментарии Bloomberg подчеркнул, что обсуждения проходят на фоне признания, что ситуация на Украине «неустойчива» и переговоры должны начаться в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря признал, что у ВСУ не хватает сил, чтобы отвоевать территории. Он допустил территориальные уступки Москве для прекращения «горячей фазы» конфликта, если Украина вступит в НАТО с теми территориями, которые находятся под ее контролем.
Основные пункты планов прекращения огня, представленных Трампу, предусматривают территориальные уступки Киева и его отказ от членства в НАТО, по крайней мере, на время. Предложения призваны в первую очередь усадить стороны за стол переговоров.
Москва выступала против заморозки конфликта. Среди требований России для прекращения огня и начала переговоров — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России и отказ Украины от членства в НАТО. При этом российский МИД исключал сценарий, при котором Москву устроит, чтобы только часть Украины присоединилась к альянсу.
Для урегулирования конфликта необходимо устранение его первопричин, говорили в Кремле. Путин называл причинами конфликта «многолетнюю агрессивную политику НАТО, направленную на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей».