Bloomberg узнал о смене стратегии НАТО по Украине

Москва выступала против заморозки конфликта. Среди требований России для прекращения огня и начала переговоров — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России и отказ Украины от членства в НАТО. При этом российский МИД исключал сценарий, при котором Москву устроит, чтобы только часть Украины присоединилась к альянсу.