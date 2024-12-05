Лукашенко: в Союзном государстве уже сделано немало, но необходимо смелее идти дальше

«25 лет мы пытаемся создать Союзное государство. Многие направления были определены, что-то вовремя не сделали, но немало сделано. Естественно, что без разговора на эту тему завтра на Высшем госсовете руководства России и Беларуси мы не обойдемся. Каким-то образом мы эту проблему будем отмечать», — сказал Александр Лукашенко.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Минске 6 декабря под председательством Президента Республики Беларусь, Председателя ВГС Александра Лукашенко.
Участие в нем примут Президент России Владимир Путин, главы правительств Роман Головченко и Михаил Мишустин, руководители палат парламентов Республики Беларусь и Российской Федерации Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова, Вячеслав Володин и Игорь Сергеенко, которые входят в состав Высшего госсовета.
Заседание пройдет накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Его участники рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы, подготовленную Концепцию безопасности Союзного государства.
На заседании ВГС будет рассмотрен и ряд других вопросов в различных сферах, которые имеют важное значение как непосредственно для жизни граждан, так и работы отраслей экономики в Союзном государстве. Речь пойдет о формировании объединенного рынка электрической энергии, отмене роуминга в Союзном государстве. В повестке также вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, противодействия незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства. Будет рассмотрен вопрос об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Александр Лукашенко обсудил с Дмитрием Мезенцевым повестку дня предстоящего заседания. «Хотелось бы знать, какие вопросы и есть ли какие-то проблемы по повестке дня. Я позавчера разговаривал с Владимиром Владимировичем (как раз, наверное, перед встречей у вас с ним) — у нас там много было вопросов и других, но я еще раз его пригласил в Минск и сказал, что мы с вами подготовим как следует заседание Высшего государственного совета. Поэтому надо еще раз пройтись по повестке дня и уточнить некоторые вопросы», — отметил глава государства.
«Что касается нашей работы, я уже сказал, что немало сделано, особенно в области прав человека, равных прав наших граждан, России и Беларуси. Но думаю, что надо где-то нам смелее идти в этом направлении», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент обратил внимание, что экономика является фундаментом любых отношений. «У нас есть ряд фундаментальных вопросов, которые мы должны, наверное, в будущем году уже решить вместе с Россией. Уже многое сделано в этом направлении, проработаны эти вопросы. Надо принимать решение. Но если уже приняли решение, то надо исполнять оперативною. Никакой бюрократической волокиты быть не должно. И потом, когда приняли решение, недопониманий никаких не должно быть. Мы обсудим и с Владимиром Владимировичем завтра, и сегодня, если есть необходимость, подобные вопросы, — сказал Александр Лукашенко. — Повестка дня обширная, вопросы подготовлены, но, возможно, есть какие-то нюансы, поэтому давайте обсудим их сегодня».