Лукашенко: в Союзном государстве уже сделано немало, но необходимо смелее идти дальше

Александр Лукашенко обсудил с Дмитрием Мезенцевым повестку дня предстоящего заседания. «Хотелось бы знать, какие вопросы и есть ли какие-то проблемы по повестке дня. Я позавчера разговаривал с Владимиром Владимировичем (как раз, наверное, перед встречей у вас с ним) — у нас там много было вопросов и других, но я еще раз его пригласил в Минск и сказал, что мы с вами подготовим как следует заседание Высшего государственного совета. Поэтому надо еще раз пройтись по повестке дня и уточнить некоторые вопросы», — отметил глава государства.