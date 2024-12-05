Гросси анонсировал новый раунд переговоров России и Украины по ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести энергоблоков, каждый из которых находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Она находится под управлением АО «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома». С сентября 2022 года на Запорожской АЭС находится мониторинговая группа МАГАТЭ для оценки состояния безопасности.