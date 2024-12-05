Гросси анонсировал новый раунд переговоров России и Украины по ЗАЭС

«Мы сейчас планируем провести следующую сессию переговоров в начале следующего года, то есть через несколько недель», — сказал Рафаэль Гросси на конференции в Самарканде (цитата по «Интерфаксу»). «Ситуация вокруг ЗАЭС остается весьма напряженной, боевые действия идут буквально рядом с этой станцией, есть вероятность попадания в нее ракеты», — добавил глава МАГАТЭ.
Последний раз Рафаэль Гросси обсуждал ситуацию на станции с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в сентябре. Тот предупреждал главу МАГАТЭ о готовящейся провокации со стороны ВСУ на Запорожскую и Курскую АЭС. Незадолго до этого эксперты агентства заявили о высокой военной активности вблизи ЗАЭС и возросшей угрозе ядерной безопасности.
Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести энергоблоков, каждый из которых находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Она находится под управлением АО «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома». С сентября 2022 года на Запорожской АЭС находится мониторинговая группа МАГАТЭ для оценки состояния безопасности.