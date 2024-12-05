Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл в Китай

Визит российских боевых кораблей в Китай проходит в рамках дальнего похода и продлится до 9 декабря. Программа визита включает протокольные встречи командования отряда боевых кораблей ВМФ России с представителями командования военно-морской базы ВМС НОАК, взаимное посещение кораблей. Для экипажей российского отряда боевых кораблей будет организован ряд культурных мероприятий, включая осмотр достопримечательностей Циндао, спортивные состязания с китайскими военными моряками.