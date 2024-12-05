Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл в Китай

«Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе новейших корветов “Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов”, “Резкий” и “Громкий”, а также судна обеспечения “Печенга”, прибыл сегодня, 5 декабря, в порт Циндао Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.
Визит российских боевых кораблей в Китай проходит в рамках дальнего похода и продлится до 9 декабря. Программа визита включает протокольные встречи командования отряда боевых кораблей ВМФ России с представителями командования военно-морской базы ВМС НОАК, взаимное посещение кораблей. Для экипажей российского отряда боевых кораблей будет организован ряд культурных мероприятий, включая осмотр достопримечательностей Циндао, спортивные состязания с китайскими военными моряками.
«Визит отряда боевых кораблей ВМФ России в Китайскую Народную Республику послужит ещё одним практическим шагом в сфере укрепления сотрудничества между флотами двух государств», — добавили в Минобороны.