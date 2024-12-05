Минск и Казань стали городами-побратимами

Как отметил Владимир Кухарев, соглашение даст импульс развитию взаимоотношений во всех сферах. «У нас нет закрытых тем, — заявил председатель Мингорисполкома. — Видим хорошие перспективы для сотрудничества. Совместно можем отработать новые направления. Наша главная задача — работа с молодежью, чтобы они могли общаться, взаимодействовать друг с другом».

Ильсур Метшин в свою очередь подчеркнул, что рад посетить белорусскую столицу — город с богатой историей. Визит планировался давно, но в связи с проведением в Казани важных международных мероприятий откладывался. «Хочу поздравить Минск с теми результатами, которых достигли. Минск — один из примеров современной урбанистики, успешного ведения городского хозяйства. Этот опыт заслуживает не только уважения, но и изучения», — сказал мэр Казани.