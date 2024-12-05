Минск и Казань стали городами-побратимами

Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и мэр Казани Ильсур Метшин.
Как отметил Владимир Кухарев, соглашение даст импульс развитию взаимоотношений во всех сферах. «У нас нет закрытых тем, — заявил председатель Мингорисполкома. — Видим хорошие перспективы для сотрудничества. Совместно можем отработать новые направления. Наша главная задача — работа с молодежью, чтобы они могли общаться, взаимодействовать друг с другом».
Ильсур Метшин в свою очередь подчеркнул, что рад посетить белорусскую столицу — город с богатой историей. Визит планировался давно, но в связи с проведением в Казани важных международных мероприятий откладывался. «Хочу поздравить Минск с теми результатами, которых достигли. Минск — один из примеров современной урбанистики, успешного ведения городского хозяйства. Этот опыт заслуживает не только уважения, но и изучения», — сказал мэр Казани.
Делегация из столицы Татарстана прибыла в Минск 4 декабря. Стороны обсудили расширение торговых связей и создание совместных производств, сотрудничество в гуманитарной сфере. Во время визита гости посетили ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Национальный детский технопарк, образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС и др.
Как отметил Ильсур Метшин, взаимодействие в торгово-экономической сфере развивается, в том числе в поставках коммунальной пассажирской техники. «Но мы должны идти дальше. Важно сотрудничество в социальной сфере, чтобы наши талантливые дети, олимпиадники, спортсмены, представители культуры, студенты — наше будущее — были вместе», — обратил внимание он.
Также Казани интересна практика поддержки представителей бизнеса. «У вас замечательные, трудолюбивые люди. Давайте дружить городами, перенимать друг у друга самое лучшее!» — добавил мэр столицы Татарстана.
Владимир Кухарев поблагодарил за высокую оценку городских служб и, пользуясь случаем, поздравил Ильсура Метшина с избранием на должность председателя Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+. «Готовы изучить и ваш опыт работы по многим направлениям», — сказал председатель Мингорисполкома.
На встрече обсудили организацию Дней Казани в Минске и Дней Минска в Казани, обмен делегациями.
Казань стала 37-м городом-побратимом Минска.