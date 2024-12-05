В Иркутской области назначили нового начальника Управления Росгвардии

Президент РФ подписал указ о назначении полковника полиции Николая Тарсакова на должность начальника Управления Росгвардии по Иркутской области. Николай Владимирович, имеющий богатый опыт службы в правоохранительных органах и специальных подразделениях, приступит к исполнению новых обязанностей после работы в должности командира СОБР Управления Росгвардии по региону, пишет ИА IrkutskMedia.
По информации пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области, Николай Владимирович Тарсаков родился 3 декабря 1981 года в селе Нижний Торей Джидинского района Республики Бурятия. Свою карьеру в силовых структурах он начал после службы в вооруженных силах РФ с 2000 по 2002 год. В 2002 году Николай Тарсаков поступил на службу в отдел специальной полиции Главного управления исполнения наказаний Минюста России по Иркутской области.
За годы службы полковник прошел путь от рядового сотрудника до руководящих должностей. В 2017 году он возглавил отряд специального назначения Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области, а с 2023 года занимал пост командира СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.
Также Николай Тарсаков известен как обладатель права ношения «Крапового берета» — символа высшего профессионального мастерства в подразделениях специального назначения. Он является участником контртеррористических операций на Северном Кавказе и специальной военной операции. За проявленные мужество и отвагу при выполнении служебно-боевых задач полковник Тарсаков награжден государственными и ведомственными наградами.