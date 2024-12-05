В Иркутской области назначили нового начальника Управления Росгвардии

По информации пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области, Николай Владимирович Тарсаков родился 3 декабря 1981 года в селе Нижний Торей Джидинского района Республики Бурятия. Свою карьеру в силовых структурах он начал после службы в вооруженных силах РФ с 2000 по 2002 год. В 2002 году Николай Тарсаков поступил на службу в отдел специальной полиции Главного управления исполнения наказаний Минюста России по Иркутской области.