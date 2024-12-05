Виталий Хоценко рассказал о строительстве нового микрорайона на Левобережье

На очередном заседании архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Омской области Виталии Хоценко был поддержан проект строительства перспективного микрорайона на левобережье Омска. Особое внимание на заседании было уделено вопросам создания объектов социальной инфраструктуры при строительстве новых микрорайонов.
Так, новый жилой квартал в границах улиц 3-й Островской, Шаронова, Крупской и 1-й Рыбачьей будет включать в себя детский сад, школу и паркинг. Детский сад, встроенный в один из жилых домов, рассчитан на 100 мест и закроет потребности в дошкольном образовании для жителей микрорайона.
Кроме того, здесь, в границах улиц Шаронова и 2-я Рыбачья, будет построена самая большая в области школа на 1550 мест. Площадь здания учебного заведения составит почти 33 тысячи кв. метров. Здание вместит 62 учебных класса, а на прилегающей территории появятся спортивные площадки, беговая дорожка, зоны для подвижных игр и тихого отдыха.
В одном из домов будет предусмотрена двухэтажная стоянка, ещё в одном — подземный паркинг. Застройщиком проекта выступает компания «Брусника». В рамках заседания был также одобрен проект жилого комплекса от группы компаний «Партнер-Строй». Комплекс в Омском районе будет включать детский сад на 260 мест.
Отмечается, что строительство объектов социальной инфраструктуры будет профинансировано за счёт средств застройщиков, что позволит обеспечить доступ к необходимым услугам без дополнительной нагрузки на бюджет.
Новые микрорайоны призваны улучшить качество жизни и обеспечить комфортное проживание для тысяч семей в Омске и его пригородах.