Виталий Хоценко рассказал о строительстве нового микрорайона на Левобережье

Так, новый жилой квартал в границах улиц 3-й Островской, Шаронова, Крупской и 1-й Рыбачьей будет включать в себя детский сад, школу и паркинг. Детский сад, встроенный в один из жилых домов, рассчитан на 100 мест и закроет потребности в дошкольном образовании для жителей микрорайона.