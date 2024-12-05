Для сотрудников омской мэрии ввели запрет на яркую косметику и резкий парфюм

Одежда сотрудников мэрии должен соответствовать общепринятому деловому стилю. Не допускается ношение одежды или обуви спортивного или пляжного стилей, а также одежды и аксессуаров с яркими принтами. Кроме того служащим не рекомендуется пользоваться парфюмом, который имеет резко выраженный запах, способный доставить неудобства окружающим. Под запретом и вызывающе ярких цветов косметика.