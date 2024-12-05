Лукашенко о Союзном государстве: необходимо смелее идти дальше

Сегодня глава белорусского государства встретился с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщает пресс-служба белорусского лидера. На встрече с Мезенцевым президент отметил, что за 25 лет многое сделано. Но нужно смелее идти дальше.
«25 лет мы пытаемся создать Союзное государство. Многие направления были определены, что-то вовремя не сделали, но немало сделано».
Что сделано, а что нет
По его словам, завтра на заседании ВГС без разговора на тему того, что удалось сделать за минувшие 25 лет, а что не сделано, не обойдется.
«Каким-то образом мы эту проблему будем отмечать», — сказал глава белорусского государства.
Президент Беларуси обсудил с Мезенцевым повестку дня заседания Высшего госсовета. Он поинтересовался у него о том, «есть ли какие-то проблемы по повестке дня».
Глава государства отметил, что несколько дней назад он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, который также должен был встретиться с Мезенцевым.
«(,) у нас там много было вопросов и других, но я еще раз его пригласил в Минск и сказал, что мы с вами подготовим как следует заседание Высшего государственного совета», — сказал Лукашенко.
Равные права граждан
Говоря о том, какие вопросы в Союзном государстве не полностью решены, белорусский лидер отметил, что это обеспечение равных прав граждан.
«Что касается нашей работы, я уже сказал, что немало сделано, особенно в области прав человека, равных прав наших граждан, России и Беларуси. Но думаю, что надо где-то нам смелее идти в этом направлении».
При этом он подчеркнул, что экономика — это фундамент любых отношений между странами.
«У нас есть ряд фундаментальных вопросов, которые мы должны, наверное, в будущем году уже решить вместе с Россией», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что в союзном государстве нужно избавиться от бюрократической волокиты, особенно это касается и исполнения принятых решений в сфере равных прав граждан.
Уже многое сделано в этом направлении, проработаны эти вопросы. Надо принимать решение. Но если уже приняли решение, то надо исполнять оперативно. Никакой бюрократической волокиты быть не должно", — сказал президент.