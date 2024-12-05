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«Предсмертный звон»: чем вотум недоверия кабмину Франции грозит Макрону

Вотум недоверия, который Национальное собрание Франции вынесло правительству впервые за последние 62 года, может положить конец политической карьере президента Эммануэля Макрона. Французский лидер оказался в западне, и оппозиция уже начала требовать его ухода.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Правительство под руководством Мишеля Барнье было сформировано во второй половине сентября. Его деятельность не оценили депутаты парламента, выбранного в июне 2024 года.

В ноябре кабмин предложил депутатам Нацсобрания решить проблему растущего дефицита бюджета путем повышения налогов на €20 млрд и урезания расходов на €40 млрд.

Сейчас в парламенте работают почти одинаковые по численности политические фракции — центристская, левая и крайне правая. С планом доходов и расходов государства, предложенным правительством, не согласились представители ультраправой партии Национального объединения (RN) и левой коалиции «Новый народный фронт» (NFP).

В итоге кабмину вынесли вотум недоверия. За него проголосовал 331 депутат из 557.

Теперь в соответствии с Конституцией Мишель Барнье должен подать президенту Франции прошение об отставке и роспуске правительства. У Эммануэля Макрона нет варианта ее не принять. В последний раз вотум недоверия правительству в республике объявляли в 1962 году, когда у власти был Жорж Помпиду.

После роспуска кабмин Барнье получит статус временного и продолжит выполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Для Макрона может стать проблемой выбор нового кандидата на пост главы кабинета министров. Все его кандидатуры могут отвергаться в парламенте, потому что французский лидер не имеет поддержки большинства депутатов.

Выборы нового парламента по Конституции страны президент может назначить не ранее, чем через год после последних выборов, а они прошли в июле 2024 года.

Представители оппозиции уже заговорили о необходимости проведения досрочных президентских выборов.

Как сообщает RTVI, леворадикальный депутат Эрик Кокерель заявил, что вотум недоверия против Барнье — это «предсмертный звон» для мандата Макрона.

Представительница левой оппозиции Матильда Пано объявила, что из-за вынесения вотума недоверия политика Макрона потерпела крах и он должен уйти в отставку.

Макрон Эмманюэль