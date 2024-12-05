«Предсмертный звон»: чем вотум недоверия кабмину Франции грозит Макрону

Правительство под руководством Мишеля Барнье было сформировано во второй половине сентября. Его деятельность не оценили депутаты парламента, выбранного в июне 2024 года.
В ноябре кабмин предложил депутатам Нацсобрания решить проблему растущего дефицита бюджета путем повышения налогов на €20 млрд и урезания расходов на €40 млрд.
Сейчас в парламенте работают почти одинаковые по численности политические фракции — центристская, левая и крайне правая. С планом доходов и расходов государства, предложенным правительством, не согласились представители ультраправой партии Национального объединения (RN) и левой коалиции «Новый народный фронт» (NFP).
Теперь в соответствии с Конституцией Мишель Барнье должен подать президенту Франции прошение об отставке и роспуске правительства. У Эммануэля Макрона нет варианта ее не принять. В последний раз вотум недоверия правительству в республике объявляли в 1962 году, когда у власти был Жорж Помпиду.
После роспуска кабмин Барнье получит статус временного и продолжит выполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
Для Макрона может стать проблемой выбор нового кандидата на пост главы кабинета министров. Все его кандидатуры могут отвергаться в парламенте, потому что французский лидер не имеет поддержки большинства депутатов.
Выборы нового парламента по Конституции страны президент может назначить не ранее, чем через год после последних выборов, а они прошли в июле 2024 года.
Представители оппозиции уже заговорили о необходимости проведения досрочных президентских выборов.
Как сообщает RTVI, леворадикальный депутат Эрик Кокерель заявил, что вотум недоверия против Барнье — это «предсмертный звон» для мандата Макрона.
Представительница левой оппозиции Матильда Пано объявила, что из-за вынесения вотума недоверия политика Макрона потерпела крах и он должен уйти в отставку.