«Предсмертный звон»: чем вотум недоверия кабмину Франции грозит Макрону

Теперь в соответствии с Конституцией Мишель Барнье должен подать президенту Франции прошение об отставке и роспуске правительства. У Эммануэля Макрона нет варианта ее не принять. В последний раз вотум недоверия правительству в республике объявляли в 1962 году, когда у власти был Жорж Помпиду.