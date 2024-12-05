ЕАБР: темпы роста экономики Беларуси в 2025 году останутся на повышенном уровне

По информации Белстата, ВВП Беларуси в январе — октябре текущего года вырос на 4,2%. Цель по итогам 2024 года — рост на 3,8%, так что экономика растет темпами выше прогнозных и среднемировых значений. Рост ВВП Беларуси в 2025 году запланирован на 4,1%, инфляция — не более 5%.