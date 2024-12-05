ЕАБР: темпы роста экономики Беларуси в 2025 году останутся на повышенном уровне

По прогнозам ЕАБР, рост экономики Беларуси в 2024 году составит 4,3% и побьет предыдущую цифру. «Мы прогнозируем сохранение повышенных темпов роста в следующем году. По нашей оценке, в 2025 году ВВП Беларуси вырастет на 2,6%. Среди основных драйверов будет увеличение экспорта в Россию, рост доходов населения и расширение инвестиций», — сказала Марина Соболевская.
Что касается инфляции, по оценкам ЕАБР, в 2024 году она сложится вблизи целевого ориентира в 6%. На следующий год банк прогнозирует умеренное повышение инфляции до 6,6%.
«Мы ожидаем, что Национальный банк Беларуси сохранит ставку рефинансирования на текущем уровне 9,5% годовых», — добавила Марина Соболевская.
По информации Белстата, ВВП Беларуси в январе — октябре текущего года вырос на 4,2%. Цель по итогам 2024 года — рост на 3,8%, так что экономика растет темпами выше прогнозных и среднемировых значений. Рост ВВП Беларуси в 2025 году запланирован на 4,1%, инфляция — не более 5%.
Евразийский банк развития сегодня презентовал обновленный макроэкономический прогноз для стран-участниц на 2025−2027 годы.