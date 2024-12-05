Содержание думы Екатеринбурга в 2025 году обойдется в 293 млн рублей

Госпожа Турунцева добавила, что расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата думы запланированы в сумме 257,3 млн руб., из которых на оплату труда и начисления муниципальных служащих предусмотрено 219,7 млн руб. Анна Турунцева подчеркнула, что объем расходов определен с учетом роста тарифов на коммунальные услуги и электричество, цен на иные товары, услуги и индексации оплаты труда в 2025 году.