Молдова откроет свое генконсульство в Чикаго — МИД

Как сообщили в ведомстве, министр обсудил это с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Джоном Бассом на встрече в Вашингтоне.
«Решение принято в результате многочисленных запросов, полученных от граждан Молдовы, проживающих в Соединенных Штатах Америки. Консульство окажет поддержку нашим гражданам, облегчит им доступ к консульским услугам и укрепит связи с молдавской общиной в этом регионе».
Молдавский МИД подчеркивает, что таким образом реализуется важная возможность расширить консульское присутствие республики в США.
На встрече в Вашингтоне также обсуждались вопросы укрепления стратегического диалога с США. Стороны также договорились о начале нового этапа в молдавско-американских двусторонних отношениях, который включает в себя начало переговоров о продвижении к стратегическому партнерству. Приоритеты этого партнерства будут направлены на укрепление безопасности, энергетической устойчивости и экономического развития.