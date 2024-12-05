Молдова откроет свое генконсульство в Чикаго — МИД

На встрече в Вашингтоне также обсуждались вопросы укрепления стратегического диалога с США. Стороны также договорились о начале нового этапа в молдавско-американских двусторонних отношениях, который включает в себя начало переговоров о продвижении к стратегическому партнерству. Приоритеты этого партнерства будут направлены на укрепление безопасности, энергетической устойчивости и экономического развития.