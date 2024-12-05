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Молдова откроет свое генконсульство в Чикаго — МИД

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. В первой половине 2025 года будет открыто генеральное консульство Республики Молдова в Чикаго, об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Попшой.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в ведомстве, министр обсудил это с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Джоном Бассом на встрече в Вашингтоне.

«Решение принято в результате многочисленных запросов, полученных от граждан Молдовы, проживающих в Соединенных Штатах Америки. Консульство окажет поддержку нашим гражданам, облегчит им доступ к консульским услугам и укрепит связи с молдавской общиной в этом регионе».

отмечается в релизе.

Молдавский МИД подчеркивает, что таким образом реализуется важная возможность расширить консульское присутствие республики в США.

На встрече в Вашингтоне также обсуждались вопросы укрепления стратегического диалога с США. Стороны также договорились о начале нового этапа в молдавско-американских двусторонних отношениях, который включает в себя начало переговоров о продвижении к стратегическому партнерству. Приоритеты этого партнерства будут направлены на укрепление безопасности, энергетической устойчивости и экономического развития.