Мэрия объяснила запрет на использование WhatsApp и Telegram учителями и воспитателями

— В соответствии с требованиями ч.8 ст. 10 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, запрещается применять принадлежащие иностранным юридическим лицам программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для обмена электронными сообщениями, — так объяснили запрет в мэрии Новосибирска.