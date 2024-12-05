Мэрия объяснила запрет на использование WhatsApp и Telegram учителями и воспитателями

Неделей ранее новосибирские педагоги получили распоряжение закрыть родительские чаты в иностранных мессенджерах — им пригрозили административной ответственностью. Речь идёт о сервисах Discord, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Skype for Business, Threema, Viber, Wechat, SnapChat.
— В соответствии с требованиями ч.8 ст. 10 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, запрещается применять принадлежащие иностранным юридическим лицам программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для обмена электронными сообщениями, — так объяснили запрет в мэрии Новосибирска.
Руководителям новосибирских школ и детских садов указали на необходимость перехода на отечественный мессенджер «Сферум». Тех, кто ослушается, будут наказывать.
— Меры ответственности за неисполнение должностных обязанностей предусмотрены трудовым законодательством, — довольно размыто в мэрии ответили на вопрос о санкциях к непослушным учителям и воспитателям.
При этом в Минпросвещения НСО изданию Om1 Новосибирск озвучили сумму взыскания за использование иностранных мессенджеров педагогами.
— Согласно статье 13.11.2, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 000 до 50 000 рублей, а организации — от 100 000 до 700 000 рублей, — цитирует Om1 Новосибирск данные министерства образования региона.
Необходимость перехода на отечественные платформы ранее объяснил Роскомнадзор на своем сайте.
— В условиях санкционной политики в отношении России это позволит устранить риски, связанные с несанкционированным доступом к информации со стороны зарубежных органов власти и односторонним отказом от обслуживания мессенджеров в связи с введением санкций иностранных государств, — подчеркнули в Роскомнадзоре.
Ранее во всех школах Новосибирска с учениками начали проводить профилактические беседы о квадробинге.
Виктор БОБРОВНИКОВ.