Кириенко вручил медаль ордена министру внутренней политики Крыма

Первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко вручил министру внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберту Куршутову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С чем его поздравил глава региона Сергей Аксенов, передает ИА SevastopolMedia.
«Альберт Абдурашитович не словами, а делами подтверждает эффективность своей работы», — написал в соцсетях Аксенов.
На должность министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов был назначен 16 апреля этого года. До этого с 27 июля 2023 года исполнял обязанности.