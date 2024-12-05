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Кириенко вручил медаль ордена министру внутренней политики Крыма

Альберта Куршутова наградили за заслуги перед Отечеством.

Источник: Соцсети Сергея Аксенова

Первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко вручил министру внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберту Куршутову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С чем его поздравил глава региона Сергей Аксенов, передает ИА SevastopolMedia.

«Альберт Абдурашитович не словами, а делами подтверждает эффективность своей работы», — написал в соцсетях Аксенов.

На должность министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов был назначен 16 апреля этого года. До этого с 27 июля 2023 года исполнял обязанности.