В Петербурге официально зарегистрировали Северо-Западное казачье войско

Как передает издание, 4 декабря в Петербурге было официально создано СЗВКО «Северо-Западное казачье войско». Эта единая войсковая казачья организация теперь объединяет казаков из окружного казачьего общества «Областной отдел» Ленобласти, «Казачьего круга Петербурга», «Вологодского казачьего круга» и из ОКО «Балтийский отдельный казачий округ — Балтийский казачий союз» Калининградской области.