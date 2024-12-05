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Хоменко: Беларусь выстраивает добрососедские, дружественные отношения со всеми государствами

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь неизменно следует по пути мирного сосуществования, выдвигает региональные и глобальные миротворческие инициативы, заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко в рамках XXXVIII Ассамблеи Парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Панаме, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В следующем году человечество будет отмечать 80-летие Великой Победы над фашизмом. Беларусь как никто знает цену той страшной войны. За одну тысячу сто один день оккупанты практически сравняли с землей нашу страну. Мы потеряли более 2 млн человек — каждого третьего жителя. И поэтому Республика Беларусь неизменно следует по пути мирного сосуществования, выстраивания добрососедских, дружественных отношений со всеми государствами, выдвигает региональные и глобальные миротворческие инициативы», — отметил Сергей Хоменко.

«Призываем дружественные парламенты в канун Великой Победы принять обращения в память о жертвах Второй мировой войны», — подчеркнул вице-спикер.