Казань и Минск стали городами-побратимами

На сегодня Казань активно взаимодействует со столицей Белоруссии по нескольким направлениям. Так, с 2006 года для столицы Татарстана закупают автобусы, трамваи и троллейбусы минского производства. Всего в настоящее время на городских маршрутах эксплуатируются 425 единиц транспорта, закупленных в Белоруссии. После поставки 39 новых троллейбусов в этом году в Казани будут курсировать 64 белорусских троллейбуса. Это треть от общего количества троллейбусного парка. Транспортные предприятия города отмечают высокую технологичность, пассажировместимость и удобство общественного транспорта. Кроме того, белорусскую технику закупают и предприятия благоустройства. За последние пять лет они приобрели около 20 тракторов и амкодоров. Компании ценят эту технику за простоту эксплуатации, надежность и приемлемую стоимость запасных частей.