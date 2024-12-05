Казань и Минск стали городами-побратимами

«Мы прибыли с прикладной задачей, хотим быть по-хорошему жадными до знаний. Посетили Национальный детский технопарк, центр МЧС, Минский автомобильный завод, с которым давно сотрудничаем — наш город украшает общественный транспорт минского производства. Но мы должны расширяться дальше, очень важно сотрудничество в социальной сфере», — сказал глава столицы РТ.
В свою очередь Владимир Кухарев отметил, что направлений для взаимодействия городов — огромное количество. После подписания соглашения будет выработана дорожная карта сотрудничества в разных областях. «Точки соприкосновения найдены. Мы увидели заинтересованность вашей делегации. Совместно мы можем обработать еще очень перспективные направления, которые охватывают все сферы деятельности городов: и промышленные вопросы, и экономику, и социальную сферу», — заявил председатель исполкома Минска.
Глава Казани предложил городам Белоруссии присоединиться к работе Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которую учредили этим летом в Казани. Мэр отметил, что вокруг нового объединения уже формируется пространство диалога и сотрудничества. Состоялось первое рабочее заседание в ОАЭ, продолжается формирование комитетов и рабочих групп.
Ильсур Метшин пригласил Владимира Кухарева и других представителей Минска принять также участие в Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который состоится в феврале следующего года. На мероприятии выступят более 300 экспертов в области архитектуры и градостроительства, мэров и главных архитекторов городов России, стран БРИКС и других государств. Ожидается участие в форуме свыше 7 тысяч человек.
Отдельно градоначальник остановился на совместной работе в сфере образования. Он сказал, что порядка 20 казанских школ изъявили желание сотрудничать со школами Белоруссии, и предложил организовать школьные обмены для изучения культуры обеих стран, которые будут интересны и полезны ученикам, онлайн-встречи, стажировки и практики.
Напомним, сотрудничество Казани с городами Белоруссии берет начало в 1997 году, когда было подписано первое соглашение с Минском. В 2011 году в столице Татарстана открылось отделение посольства Белоруссии в России. В компетенцию филиала входят вопросы торгово-экономического сотрудничества с регионами Поволжья.
На сегодня Казань активно взаимодействует со столицей Белоруссии по нескольким направлениям. Так, с 2006 года для столицы Татарстана закупают автобусы, трамваи и троллейбусы минского производства. Всего в настоящее время на городских маршрутах эксплуатируются 425 единиц транспорта, закупленных в Белоруссии. После поставки 39 новых троллейбусов в этом году в Казани будут курсировать 64 белорусских троллейбуса. Это треть от общего количества троллейбусного парка. Транспортные предприятия города отмечают высокую технологичность, пассажировместимость и удобство общественного транспорта. Кроме того, белорусскую технику закупают и предприятия благоустройства. За последние пять лет они приобрели около 20 тракторов и амкодоров. Компании ценят эту технику за простоту эксплуатации, надежность и приемлемую стоимость запасных частей.
В сфере экономики налажено сотрудничество между казанским технопарком «Идея» и Минским городским технопарком. Достигнуты договоренности о поддержке белорусских компаний при выходе на российский рынок, информационной помощи и поиске партнеров на территории РФ, а также подписано соглашение о сотрудничестве в области реализации совместных научно-технических проектов и программ.
Ранее делегации Белоруссии неоднократно посещали Казань. В 2022 году в городе побывал заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович — он знакомился с системой образования Казани, а также с работой Департамента продовольствия и социального питания города. В 2023 году белорусские делегация принимали участие в форумах Kazan Digital Week и «Казаныш», а в 2024-м — в Международном форуме городов стран БРИКС+. Также в этом году столицу Татарстана дважды посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко — он принимал участие в церемонии открытия турнира «Игры будущего» и саммите БРИКС.
Перед подписанием соглашения состоялась официальная встреча мэра Ильсура Метшина и председателя исполкома Минска Владимира Кухарева.