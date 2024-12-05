Лукашенко: товарооборот Беларуси и России установит рекорд в 2024 году

По его словам, взаимная торговля двух стран достигнет нового рекордного значения, «несмотря на все проблемы и разного рода нерешенные вопросы». Прогнозируемый уровень товарооборота включает в себя товары и услуги, уточняет БелТА.
По итогам 2023 года Беларусь и Россия наторговали на рекордные 53 млрд долларов, превысив на 6% показатель 2022-го.
Встреча президента Беларуси и госсекретаря Союзного государства состоялась накануне заседания Высшего госсовета, которое 6 декабря пройдет в Минске. Проведение ВГС запланировано в связи с 25-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
Для участия в мероприятии в белорусскую столицу прибудет президент России Владимир Путин.
Планируется, что лидеры Беларуси и РФ подпишут Концепцию безопасности Союзного государства, межгосударственный договор о гарантиях безопасности, а также ряд других документов.