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Лукашенко: товарооборот Беларуси и России установит рекорд в 2024 году

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Товарооборот в Союзном государстве прогнозируется на уровне 59−60 млрд долларов в 2024 году, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

Источник: Sputnik.by

По его словам, взаимная торговля двух стран достигнет нового рекордного значения, «несмотря на все проблемы и разного рода нерешенные вопросы». Прогнозируемый уровень товарооборота включает в себя товары и услуги, уточняет БелТА.

По итогам 2023 года Беларусь и Россия наторговали на рекордные 53 млрд долларов, превысив на 6% показатель 2022-го.

Встреча президента Беларуси и госсекретаря Союзного государства состоялась накануне заседания Высшего госсовета, которое 6 декабря пройдет в Минске. Проведение ВГС запланировано в связи с 25-летием подписания Договора о создании Союзного государства.

Для участия в мероприятии в белорусскую столицу прибудет президент России Владимир Путин.

Планируется, что лидеры Беларуси и РФ подпишут Концепцию безопасности Союзного государства, межгосударственный договор о гарантиях безопасности, а также ряд других документов.

Лукашенко Александр
экономика
торговля