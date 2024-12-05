Кремль внимательно наблюдает за происходящим в Сирии

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском. В зависимости от оценки ситуации можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», — сказал Песков журналистам.
Утром 27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) совершили масштабную атаку на севере Сирии. Согласно заявлению командования ВС, террористы предприняли попытки наступления на деревни и города, находящиеся под защитой сирийской армии, и военные объекты. Армия приступила к отражению нападения.
30 ноября командование ВС проинформировало об ударах по позициям боевиков, которые смогли проникнуть во многие кварталы города Алеппо. Согласно заявлению Минобороны, сирийская армия была вынуждена перегруппировать свои силы, чтобы сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих и подготовиться к контратаке.