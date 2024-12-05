Кремль внимательно наблюдает за происходящим в Сирии

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском. В зависимости от оценки ситуации можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», — сказал Песков журналистам.