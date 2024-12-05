Bloomberg: Макрону грозит политический хаос после отставки правительства

Выборы в законодательный орган можно будет назначить только в июле — через год после последнего голосования. Так что в парламенте будет все тот же тупик. Национальное собрание, за которым остается последнее слово по любому законопроекту, расколото между тремя непримиримыми блоками: уменьшившимся центром, поддерживающим Макрона; левым альянсом и ультраправой группой Ле Пен.