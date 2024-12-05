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Bloomberg: Макрону грозит политический хаос после отставки правительства

Правительство Франции вынуждено уйти в отставку после того, как законодатели поддержали вотум недоверия. Хотя Эммануэль Макрон вряд ли будет смещен, крах правительства Мишеля Барнье создаст политическую неопределенность в стране, а грандиозный проект Макрона, направленный на противодействие усилиям ультраправых, обречен на провал, говорится в статье Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Это самый короткий срок пребывания французского премьер-министра на своем посту с момента основания Пятой республики в 1958 году. Левые и ультраправые политики проявили редкое единение, чтобы вытеснить команду Барнье после ее решения провести непопулярный законопроект о бюджете. Макрону теперь нужно спешно найти премьера, который сможет провести бюджет на 2025 год через парламент, разделенный глубокими разногласиями, пишет Bloomberg.

Однако очевидного способа сформировать стабильное правительство в ближайшие месяцы нет. Общественность разочарована, бюджетный кризис нарастает.

Инвесторы взвинтили премии за риск по французским активам до уровней, не наблюдавшихся более десятилетия, что привело к падению французских акций.

Ослабление позиций Макрона и подъем Марин Ле Пен, лидера партии «Национальное объединение», знаменуют собой вершину многолетней борьбы между двумя видениями Франции и Европейского союза. Для страны провал плана Макрона обернется отказом от многолетней политики, благоприятствовавшей бизнесу. Она изменила имидж Франции, помогая привлечь мировые финансы в Париж после Brexit и иностранные вливания для стимулирования промышленного возрождения.

Неопределенность в отношении дальнейшего курса Франции возникла в самый неподходящий для ЕС момент: Россия угрожает изношенной обороне блока, европейские компании стращает финансовая мощь американских и китайских конкурентов, а в Белый дом вот-вот вернется враждебно настроенный Дональд Трамп.

Когда речь заходит о будущем блока, Макрон в точности повторяет рекомендации бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги. Последний в своем знаковом докладе в этом году предупредил об угрозе существованию ЕС без масштабных инвестиций и большей интеграции.

Ле Пен позиционирует себя как противоположность этому подходу, критикуя власть Брюсселя и обещая отозвать финансирование Франции и выступить против федерализма. У нее есть единомышленники в лице Виктора Орбана из Венгрии и Джорджи Мелони из Италии.

Накануне выборов Макрона в 2017 году главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг предсказал Франции «золотое десятилетие». По его словам, это предсказание сбывалось в течение многих лет, но в итоге, похоже, провалилось.

Золотые времена прошли, и степень падение Франции в краткосрочной перспективе зависит от финансовой неопределенности, а в долгосрочной — от того, действительно ли она значительно отступит от реформ Макрона. Риски значительно возросли.

Хольгер Шмидинг
главный экономист Berenberg

Ле Пен после досрочных выборов в июне контролирует крупнейшую партию в нижней палате парламента, и ее союзники настаивают на следующем беспрецедентном шаге — сделать Макрона козлом отпущения после парламентских разборок, что потенциально вынудит его уйти в отставку.

Отставка Макрона — единственный оставшийся вариант.

Луи Алио
вице-президент «Национального объединения» Ле Пен

Макрон, срок полномочий которого истекает в 2027 году, нельзя заставить уйти в отставку. Ле Пен в среду воздержалась от этого требования, заявив, что все зависит от Макрона и его совести.

Элеонора Каруа, депутат парламента от группы Макрона, парировала: «Ле Пен хочет отвлечь внимание от судебного процесса над ней. Ее цель разжечь неразбериху и нестабильность, чтобы попытаться вынудить Макрона уйти в отставку». Приговор по делу Ле Пен, которую обвиняют в растрате средств Европарламента в интересах своей партии, будет оглашен 31 марта.

Следующие недели, если не месяцы, станут настоящим испытанием для того, кого Макрон выберет преемником Барнье.

Выборы в законодательный орган можно будет назначить только в июле — через год после последнего голосования. Так что в парламенте будет все тот же тупик. Национальное собрание, за которым остается последнее слово по любому законопроекту, расколото между тремя непримиримыми блоками: уменьшившимся центром, поддерживающим Макрона; левым альянсом и ультраправой группой Ле Пен.

Макрон больше не хозяин положения. Всемогущий президент, которым он когда-то был, ушел и никогда не вернется.

Жан Гарриге
политический историк

Сроков для назначения нового премьер-министра нет, но французскому лидеру придется действовать быстро, поскольку страна отчаянно нуждается в бюджете, чтобы обуздать дефицит и успокоить инвесторов.

Основная миссия Барнье заключалась в повышении налогов и сокращении расходов на сумму 60 млрд евро. Уходящая администрация, вероятно, предложит чрезвычайное законодательство, которое позволит государству собирать налоги и осуществлять расходы на минимальном уровне, чтобы избежать «шатдауна».

Макрон Эмманюэль