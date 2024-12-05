Bloomberg: Макрону грозит политический хаос после отставки правительства

Это самый короткий срок пребывания французского премьер-министра на своем посту с момента основания Пятой республики в 1958 году. Левые и ультраправые политики проявили редкое единение, чтобы вытеснить команду Барнье после ее решения провести непопулярный законопроект о бюджете. Макрону теперь нужно спешно найти премьера, который сможет провести бюджет на 2025 год через парламент, разделенный глубокими разногласиями, пишет Bloomberg.
Инвесторы взвинтили премии за риск по французским активам до уровней, не наблюдавшихся более десятилетия, что привело к падению французских акций.
Ослабление позиций Макрона и подъем Марин Ле Пен, лидера партии «Национальное объединение», знаменуют собой вершину многолетней борьбы между двумя видениями Франции и Европейского союза. Для страны провал плана Макрона обернется отказом от многолетней политики, благоприятствовавшей бизнесу. Она изменила имидж Франции, помогая привлечь мировые финансы в Париж после Brexit и иностранные вливания для стимулирования промышленного возрождения.
Когда речь заходит о будущем блока, Макрон в точности повторяет рекомендации бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги. Последний в своем знаковом докладе в этом году предупредил об угрозе существованию ЕС без масштабных инвестиций и большей интеграции.
Ле Пен позиционирует себя как противоположность этому подходу, критикуя власть Брюсселя и обещая отозвать финансирование Франции и выступить против федерализма. У нее есть единомышленники в лице Виктора Орбана из Венгрии и Джорджи Мелони из Италии.
Накануне выборов Макрона в 2017 году главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг предсказал Франции «золотое десятилетие». По его словам, это предсказание сбывалось в течение многих лет, но в итоге, похоже, провалилось.
Золотые времена прошли, и степень падение Франции в краткосрочной перспективе зависит от финансовой неопределенности, а в долгосрочной — от того, действительно ли она значительно отступит от реформ Макрона. Риски значительно возросли.
Ле Пен после досрочных выборов в июне контролирует крупнейшую партию в нижней палате парламента, и ее союзники настаивают на следующем беспрецедентном шаге — сделать Макрона козлом отпущения после парламентских разборок, что потенциально вынудит его уйти в отставку.
Отставка Макрона — единственный оставшийся вариант.
Макрон, срок полномочий которого истекает в 2027 году, нельзя заставить уйти в отставку. Ле Пен в среду воздержалась от этого требования, заявив, что все зависит от Макрона и его совести.
Элеонора Каруа, депутат парламента от группы Макрона, парировала: «Ле Пен хочет отвлечь внимание от судебного процесса над ней. Ее цель — разжечь неразбериху и нестабильность, чтобы попытаться вынудить Макрона уйти в отставку». Приговор по делу Ле Пен, которую обвиняют в растрате средств Европарламента в интересах своей партии, будет оглашен 31 марта.
Выборы в законодательный орган можно будет назначить только в июле — через год после последнего голосования. Так что в парламенте будет все тот же тупик. Национальное собрание, за которым остается последнее слово по любому законопроекту, расколото между тремя непримиримыми блоками: уменьшившимся центром, поддерживающим Макрона; левым альянсом и ультраправой группой Ле Пен.
Макрон больше не хозяин положения. Всемогущий президент, которым он когда-то был, ушел и никогда не вернется.
Сроков для назначения нового премьер-министра нет, но французскому лидеру придется действовать быстро, поскольку страна отчаянно нуждается в бюджете, чтобы обуздать дефицит и успокоить инвесторов.
Основная миссия Барнье заключалась в повышении налогов и сокращении расходов на сумму 60 млрд евро. Уходящая администрация, вероятно, предложит чрезвычайное законодательство, которое позволит государству собирать налоги и осуществлять расходы на минимальном уровне, чтобы избежать «шатдауна».