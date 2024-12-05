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Ситуация в Сирии и заявления Кадырова. Темы брифинга Пескова

Ситуация в Сирии и критика главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и руководителя МВД Владимира Колокольцева стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Глава государства также проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кроме того, российский лидер пообщается с волонтерами.

О ситуации в Сирии

Кремль внимательно наблюдает за происходящим в Сирии и «находится в постоянном диалоге» с Дамаском.

О помощи Сирии со стороны России можно будет говорить после оценки ситуации.

О заявлениях Кадырова

Кремль не стал комментировать критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и руководителя МВД Владимира Колокольцева: «Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев».

Песков Дмитрий
Кадыров Рамзан