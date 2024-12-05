Ситуация в Сирии и заявления Кадырова. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Глава государства также проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Кроме того, российский лидер пообщается с волонтерами.
О ситуации в Сирии
Кремль внимательно наблюдает за происходящим в Сирии и «находится в постоянном диалоге» с Дамаском.
О помощи Сирии со стороны России можно будет говорить после оценки ситуации.
О заявлениях Кадырова
Кремль не стал комментировать критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и руководителя МВД Владимира Колокольцева: «Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев».