Фракция БКС потребовала в парламенте отставки кабинета министров Речана

О начале процедуры выдвижения вотума сообщил на пленарном заседании вице-спикер, депутат-социалист Влад Батрынча. Он уточнил, что документ подписали 26 народных избранников.
Вотум с трибуны законодательного форума зачитал депутат БКС Петру Бурдужа.
Социалисты и коммунисты резко раскритиковали политику правительства в области энергобезопасности, подчеркнув, что кабмин не выполнил своих обязательств в этой области, превратив энергосектор в бизнес — в ущерб гражданам и экономике страны.
Документ был передан в секретариат парламента для последующего рассмотрения.
Депутаты-социалисты также сообщили, что потребуют на заседании снятия проектов трех бюджетов с повестки дня, возвращения их на доработку в профильную комиссию, организацию публичных слушаний для изучения реального положения дел — и только после этого вынесения документа на обсуждение парламента.