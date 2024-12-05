Фракция БКС потребовала в парламенте отставки кабинета министров Речана

Депутаты-социалисты также сообщили, что потребуют на заседании снятия проектов трех бюджетов с повестки дня, возвращения их на доработку в профильную комиссию, организацию публичных слушаний для изучения реального положения дел — и только после этого вынесения документа на обсуждение парламента.