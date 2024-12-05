Захарова считает, что Сеул абсолютно непредсказуем и нестабилен

«Если смотреть сейчас и не туннельным взглядом подходить к анализу ситуации, а широкоформатно, как понятно становится, почему же тогда КНДР так старательно наращивает собственную безопасность. Да потому что у нее сосед в виде Южной Кореи абсолютно непредсказуем. Или лучше сказать предсказуем своей непредсказуемостью», — сказала Захарова.