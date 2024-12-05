Захарова считает, что Сеул абсолютно непредсказуем и нестабилен

Она отметила, что за всю историю Южной Кореи практически нет «ни одного нормально завершенного президентства». При этом она подчеркнула, что происходящие в стране события «полностью вписаны» в политическую систему, созданную Соединенными Штатами.
«Если смотреть сейчас и не туннельным взглядом подходить к анализу ситуации, а широкоформатно, как понятно становится, почему же тогда КНДР так старательно наращивает собственную безопасность. Да потому что у нее сосед в виде Южной Кореи абсолютно непредсказуем. Или лучше сказать предсказуем своей непредсказуемостью», — сказала Захарова.
По ее словам, на фоне событий в Сеуле становится понятно, что именно Южная Корея является источником напряженности и нестабильности на полуострове. При этом, подчеркнула дипломат, США используют Южную Корею для дестабилизации всего региона, поэтому вопрос обеспечения безопасности для Пхеньяна «жизненно важен».