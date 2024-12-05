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Радий Хабиров рассказал о новых возможностях для предприятий Башкирии

Глава региона отметил, что в последние годы наша промышленность показывает стабильный рост.

Источник: Башинформ

За последние два с половиной года в условиях жестких санкций наша экономика качественно меняется. Становится более современной и технологичной. Для предприятий открываются новые возможности, появляются важные стимулы для развития. Об этом сегодня, 5 декабря, на конференции Торгово-промышленной палаты РБ «Локомотивы экономики России», проводимой в рамках Международной недели бизнеса, заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что в последние годы наша промышленность показывает стабильный рост. Напомним, в 2023 году рост составил 8%, а за 10 месяцев текущего года — 104,3%. Причем наибольший вклад вносят обрабатывающие производства.

«Наш Президент поставил целью обеспечить технологический суверенитет нашей страны, увеличить уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% к 2030 году».

отметил Радий Хабиров.

Глава региона отметил важную роль торгово-промышленной палаты. Региональная ТПП объединяет более 1400 республиканских предприятий.

Одно из совместных направлений работы с палатой — кадровое обеспечение предприятий. Это всё очень важно в условиях кадрового дефицита. Сегодня потребность промышленности в кадрах, в том числе на предприятиях ОПК по республике превышает 14 тысяч человек.

Ранее на «Прямой линии» с Главой республики Радий Хабиров отметил, что в регионе проводят большую работу для удержания специалистов.

— У нас есть целый ряд мер поддержки — врачей, учителей, работников культуры, тренеров. Действуют всевозможные программы. Самое главное, мы фиксируем миграционный прирост. В республику приезжает больше людей, чем уезжает, — сообщил Радий Хабиров. — Для нас очень важно, что сильно изменилось сальдо миграции молодёжи, которая выбирает наши колледжи и вузы.

Сегодня на конференции ТПП Глава республики поблагодарил президента торгово-промышленной палаты Тимура Хакимова за его активное содействие в важной работе по поддержке участников СВО.

экономика