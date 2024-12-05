Радий Хабиров рассказал о новых возможностях для предприятий Башкирии

За последние два с половиной года в условиях жестких санкций наша экономика качественно меняется. Становится более современной и технологичной. Для предприятий открываются новые возможности, появляются важные стимулы для развития. Об этом сегодня, 5 декабря, на конференции Торгово-промышленной палаты РБ «Локомотивы экономики России», проводимой в рамках Международной недели бизнеса, заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров.