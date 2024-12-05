Бюджет Союзного государства в 2025 году увеличится на 15%

«Мы благодарны национальным лидерам за то, что в прошлом году бюджет был увеличен на 38%, а в 2025 году он увеличивается на 15,3%. Это важный индикатор отношения национальных лидеров к практике союзного строительства, это хороший сигнал», — сказал Дмитрий Мезенцев.
В 2024 году доходная часть бюджета Союзного государства составила почти 7 млрд российских рублей. По сравнению с 2023 годом долевые отчисления Беларуси и России выросли на 38%. Расходная часть бюджета составляет 5,7 млрд российских рублей. Планировалось, что за счет этих средств будет профинансировано 5 программ и 37 мероприятий Союзного государства в сферах энергетики, информационных технологий, космоса, медицины, сельского хозяйства, пограничной безопасности.
Как отмечалось ранее Дмитрием Мезенцевым, союзный бюджет на 2024 год был увеличен впервые за всю историю Союзного государства.