Бюджет Союзного государства в 2025 году увеличится на 15%

«Мы благодарны национальным лидерам за то, что в прошлом году бюджет был увеличен на 38%, а в 2025 году он увеличивается на 15,3%. Это важный индикатор отношения национальных лидеров к практике союзного строительства, это хороший сигнал», — сказал Дмитрий Мезенцев.