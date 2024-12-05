По их оценкам, выдвижение Трампом «ничего не знающего о России и ее интересах» Келлога на должность помощника и спецпосланника по Украине ставит под сомнение перспективу исполнения предвыборного обещания республиканца завершить конфликт в течение суток. В качестве причины авторы указывают, что взгляды Келлога на урегулирование кризиса совпадают с подходами администрации президента Джо Байдена и во многом соответствуют максималистским установкам Киева.
В частности, Келлог ранее предлагал добиваться прекращения огня при сохранении претензий Украины на освобожденные Россией территории, предоставить Киеву гарантии безопасности, включая возможное членство в НАТО и ЕС, а также продолжить политику накачивания Украины оружием. Подобный подход, по мнению обозревателей журнала, не будет способствовать урегулированию кризиса, но лишь приведет к его усугублению.
4 декабря агентство Reuters сообщило, что Трамп выбирает план урегулирования конфликта на Украине из трех имеющихся у его команды вариантов. Один из них разработал Келлог. Он предлагает увеличить помощь Киеву, если Москва не согласится на переговоры.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода спецоперации. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что основания для российско-украинских переговоров в настоящее время отсутствуют.