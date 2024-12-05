The American Conservative предупредил о возможной эскалации конфликта на Украине

По их оценкам, выдвижение Трампом «ничего не знающего о России и ее интересах» Келлога на должность помощника и спецпосланника по Украине ставит под сомнение перспективу исполнения предвыборного обещания республиканца завершить конфликт в течение суток. В качестве причины авторы указывают, что взгляды Келлога на урегулирование кризиса совпадают с подходами администрации президента Джо Байдена и во многом соответствуют максималистским установкам Киева.