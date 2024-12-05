День Минска планируется провести в Казани в 2025 году

«Еще раз хочу выразить уважение руководству и города, и страны, поздравить с тем, каких результатов достигли. Люди живут в Минске, Беларуси и думают, что так везде. Я весь мир объездил по роду своей деятельности как руководитель международной организации муниципалитетов. Такая забота о людях, такие результаты впечатляют. У вас очень трудолюбивый народ. Вы большие молодцы, что с такой любовью делаете свою жизнь, жизнь в Беларуси лучше. Мы побывали вчера на промышленных предприятиях. Жители Казани с благодарностью ездят на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы, трамваи великолепного качества, международного уровня», — сказал Ильсур Метшин.