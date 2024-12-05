День Минска планируется провести в Казани в 2025 году

Ильсур Метшин отметил, что Республика Татарстан, Казань, и с Минском, и с белорусскими предприятиями ведет активную партнерскую работу на протяжении десятилетий. От посещения белорусской столицы у него остались только положительные впечатления. Во время визита российские гости определили перспективные направления взаимодействия. Представители делегации в том числе посетили Минский автомобильный завод, Национальный детский технопарк, образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС.
«Еще раз хочу выразить уважение руководству и города, и страны, поздравить с тем, каких результатов достигли. Люди живут в Минске, Беларуси и думают, что так везде. Я весь мир объездил по роду своей деятельности как руководитель международной организации муниципалитетов. Такая забота о людях, такие результаты впечатляют. У вас очень трудолюбивый народ. Вы большие молодцы, что с такой любовью делаете свою жизнь, жизнь в Беларуси лучше. Мы побывали вчера на промышленных предприятиях. Жители Казани с благодарностью ездят на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы, трамваи великолепного качества, международного уровня», — сказал Ильсур Метшин.
Он подчеркнул, что после подписания соглашений об установлении побратимских отношений стороны будут еще активнее сотрудничать.
«Важно, чтобы наши дети, студенты общались, обменивались лучшими практиками наши вузы, бизнес. Договорились провести как партнерские города в следующем году День Минска в Казани и День Казани в Минске», — добавил Ильсур Метшин.
Мэр Казани обратил внимание на то, что города связывают прямые авиарейсы. Это дает возможность больше взаимодействовать друг с другом, обмениваться делегациями, налаживать деловые контакты.
Делегация из столицы Татарстана посещает Минск