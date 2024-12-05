Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук в интервью РИА Новости говорил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства обсудят проекты документов в сфере безопасности, предусматривающие широкий спектр гарантий. Он подчеркнул, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях.