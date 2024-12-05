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МИД Южной Кореи уведомил посольства о стабилизации ситуации в стране

Министерство иностранных дел Южной Кореи, где 3 декабря в течение шести часов действовало военное положение, уведомило дипломатические представительства в Сеуле, что ситуация в стране стабильна. Об этом сообщило российское посольство.

Источник: Reuters

«Согласно МИД РК, в настоящее время политические процессы не оказывают негативного влияния на повседневную жизнь и не требуют изменения планов посетить РК с туристическими, деловыми и другими целями», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Как сообщалось накануне, в ночь после объявления военного положения в посольство обратились около десяти россиян.

Президент Южной Кореи 3 декабря заявил о необходимости противостоять оппозиции, симпатизирующей Северной Корее, и с этой целью ввел военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ. Вскоре против этого решения проголосовали депутаты парламента. У его здания произошли столкновения протестующих с силовиками и военными. Спустя шесть часов военное положение было отменено. 7 декабря в парламенте проголосуют за проект импичмента президента.

дипломатия