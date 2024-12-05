МИД Южной Кореи уведомил посольства о стабилизации ситуации в стране

Президент Южной Кореи 3 декабря заявил о необходимости противостоять оппозиции, симпатизирующей Северной Корее, и с этой целью ввел военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ. Вскоре против этого решения проголосовали депутаты парламента. У его здания произошли столкновения протестующих с силовиками и военными. Спустя шесть часов военное положение было отменено. 7 декабря в парламенте проголосуют за проект импичмента президента.