МИД Южной Кореи уведомил посольства о стабилизации ситуации в стране

«Согласно МИД РК, в настоящее время политические процессы не оказывают негативного влияния на повседневную жизнь и не требуют изменения планов посетить РК с туристическими, деловыми и другими целями», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.
Как сообщалось накануне, в ночь после объявления военного положения в посольство обратились около десяти россиян.
Президент Южной Кореи 3 декабря заявил о необходимости противостоять оппозиции, симпатизирующей Северной Корее, и с этой целью ввел военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ. Вскоре против этого решения проголосовали депутаты парламента. У его здания произошли столкновения протестующих с силовиками и военными. Спустя шесть часов военное положение было отменено. 7 декабря в парламенте проголосуют за проект импичмента президента.