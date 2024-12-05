Лавров заявил об опасности перехода «холодной войны» в горячую фазу

«Спрашивается, для чего? Ответ для нас очевиден — в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг. В результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию», — сказал Лавров.