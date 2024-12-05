Лавров заявил об опасности перехода «холодной войны» в горячую фазу

По его словам, США и их союзники разорвали все соглашения, заключенные в 1980 годах, в области контроля над вооружениями.
«Спрашивается, для чего? Ответ для нас очевиден — в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг. В результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию», — сказал Лавров.
Ранее, 30 ноября, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что опасность обмена ядерными ударами США и России существует, но Москва будет делать всё возможное, чтобы этого избежать. По его словам, моделирование последствий применения ядерного оружия проводилось неоднократно и текущая геополитическая ситуация характеризуется как крайне сложная и напряженная.
До этого, 21 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия прикладывает все усилия, чтобы не допустить обмена ядерными ударами с США. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что другие страны придерживаются такой же позиции и не будут заниматься провокационными действиями.
Представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором страна сохранит резерв стратегического вооружения для дальнейшего лидирования на мировой арене.
19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В обновленный документ вошли поправки, которые глава государства анонсировал в сентябре. В частности, впервые ввелось определение потенциального противника, в отношении которого РФ ведет ядерное сдерживание.