Bloomberg: ситуация в Южной Корее наносит удар по альянсам США в Азии

После событий этой недели США и Южная Корея отложили несколько двусторонних встреч, в том числе одну, посвященную ядерным вопросам, и связанные с этим совместные учения, сообщил представитель Министерства обороны Южной Кореи. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий в Сеуле. Сейчас в Южной Корее, которая так и не подписала мирный договор с Пхеньяном после заключения перемирия в 1953 году, базируется около 28 000 военнослужащих США.