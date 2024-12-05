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Bloomberg: ситуация в Южной Корее наносит удар по альянсам США в Азии

Потенциальный импичмент президента Южной Кореи после неудачной попытки ввести военное положение может осложнить попытки США по усилению давления на Китай при избранном президенте Дональде Трампе и подорвать возглавляемые Вашингтоном альянсы в Восточной Азии, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

С момента вступления в должность в 2022 году президент Юн Сук Ёль увел Южную Корею от экономической зависимости от Китая и укрепил торговлю с США, ее единственным союзником по договору о безопасности. При Юне Южная Корея установила более тесные связи с региональными демократиями, такими как Австралия и Филиппины, а также с международными организациями, включая НАТО, говорится в статье.

Юн является убежденным сторонником поддержки Украины, особенно после того, как Северная Корея якобы направила войска и оружие на помощь России.

Импичмент южнокорейского президента может поставить под сомнение помощь Киеву, о которой на прошлой неделе просил министр обороны Украины во время своего официального визита в Сеул.

Кроме того, Юн преодолел историческую напряженность в отношениях с Японией и установил с ней более тесные военные, дипломатические и экономические связи. Укрепление отношений между США, Южной Кореей и Японией стало ключевым компонентом усилий Вашингтона по налаживанию партнерских отношений по всей Азии, которые, как считается, сдерживают амбиции Пекина.

Однако спешная и неудачная попытка Юна объявить военное положение стала «потенциально огромной неудачей» для этих усилий, считает Ричард Макгрегор, старший научный сотрудник по Восточной Азии Института Лоуи в Сиднее.

Отставка президента Юна — отличная новость для Китая и плохая новость для США и Японии. Ни один президент Южной Кореи за последнее время не поставил на карту больше, чем он, чтобы улучшить отношения с Токио, чего Вашингтон добивался годами.

Ричард Макгрегор
старший научный сотрудник по Восточной Азии Института Лоуи в Сиднее

После событий этой недели США и Южная Корея отложили несколько двусторонних встреч, в том числе одну, посвященную ядерным вопросам, и связанные с этим совместные учения, сообщил представитель Министерства обороны Южной Кореи. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий в Сеуле. Сейчас в Южной Корее, которая так и не подписала мирный договор с Пхеньяном после заключения перемирия в 1953 году, базируется около 28 000 военнослужащих США.

На данный момент политическое будущее Юна находится под вопросом. Если предложение о его импичменте будет одобрено парламентом и Конституционным судом, Южная Корея проведет выборы нового президента в течение 60 дней.

Одним из главных претендентов на любых возможных выборах является Ли Чжэ Мен, глава оппозиционной Демократической партии левого толка.

Ли выступает за предоставление Южной Корее большей автономии в условиях конкуренции между США и Китаем. Он раскритиковал Юна за готовность проявить «теплые чувства» к Японии, которая была колониальным хозяином Корейского полуострова с 1910 по 1945 год. В интервью Bloomberg в прошлом году Ли осудил планы Японии по сбросу очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима», назвав их «провокацией для всех нас».

И хотя южнокорейцы по всему политическому спектру настороженно относятся к растущей региональной мощи Китая, Ли заявил, что хотел бы иметь менее враждебные отношения с Пекином, чтобы помочь южнокорейской экономике. «Нам нужно попытаться отделить вопросы военной безопасности от экономических проблем», — пояснил он в интервью.

Однако, судя по опросам общественного мнения, самым популярным кандидатом является лидер партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун, который быстро выступил против решения президента о введении военного положения. Хан поддержит жесткую позицию Юна в отношении Северной Кореи и будет делать такой же упор на альянсы.

Если в ближайшее время Юн будет вынужден уйти или добровольно покинет свой пост, это приведет к тому, что у страны будет временный лидер как раз в тот момент, когда администрация Трампа приступит к работе. В результате возникнут вопросы о том, смогут ли союзники хорошо координировать свои действия. Провокация со стороны Северной Кореи, такая как ядерное испытание или запуск крупной ракеты, может стать настоящим испытанием этого партнерства.

В любом случае, как предупредил Лейф-Эрик Изли, профессор международных исследований в Женском университете Ихва в Сеуле, события этой недели в Южной Корее могут нанести больший ущерб ее внутренней политике и международной репутации, чем нападение протестующих на Капитолий в США в 6 января 2021 года.