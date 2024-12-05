Bloomberg: ситуация в Южной Корее наносит удар по альянсам США в Азии

С момента вступления в должность в 2022 году президент Юн Сук Ёль увел Южную Корею от экономической зависимости от Китая и укрепил торговлю с США, ее единственным союзником по договору о безопасности. При Юне Южная Корея установила более тесные связи с региональными демократиями, такими как Австралия и Филиппины, а также с международными организациями, включая НАТО, говорится в статье.
Юн является убежденным сторонником поддержки Украины, особенно после того, как Северная Корея якобы направила войска и оружие на помощь России.
Кроме того, Юн преодолел историческую напряженность в отношениях с Японией и установил с ней более тесные военные, дипломатические и экономические связи. Укрепление отношений между США, Южной Кореей и Японией стало ключевым компонентом усилий Вашингтона по налаживанию партнерских отношений по всей Азии, которые, как считается, сдерживают амбиции Пекина.
Однако спешная и неудачная попытка Юна объявить военное положение стала «потенциально огромной неудачей» для этих усилий, считает Ричард Макгрегор, старший научный сотрудник по Восточной Азии Института Лоуи в Сиднее.
Отставка президента Юна — отличная новость для Китая и плохая новость для США и Японии. Ни один президент Южной Кореи за последнее время не поставил на карту больше, чем он, чтобы улучшить отношения с Токио, чего Вашингтон добивался годами.
После событий этой недели США и Южная Корея отложили несколько двусторонних встреч, в том числе одну, посвященную ядерным вопросам, и связанные с этим совместные учения, сообщил представитель Министерства обороны Южной Кореи. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий в Сеуле. Сейчас в Южной Корее, которая так и не подписала мирный договор с Пхеньяном после заключения перемирия в 1953 году, базируется около 28 000 военнослужащих США.
Одним из главных претендентов на любых возможных выборах является Ли Чжэ Мен, глава оппозиционной Демократической партии левого толка.
Ли выступает за предоставление Южной Корее большей автономии в условиях конкуренции между США и Китаем. Он раскритиковал Юна за готовность проявить «теплые чувства» к Японии, которая была колониальным хозяином Корейского полуострова с 1910 по 1945 год. В интервью Bloomberg в прошлом году Ли осудил планы Японии по сбросу очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима», назвав их «провокацией для всех нас».
И хотя южнокорейцы по всему политическому спектру настороженно относятся к растущей региональной мощи Китая, Ли заявил, что хотел бы иметь менее враждебные отношения с Пекином, чтобы помочь южнокорейской экономике. «Нам нужно попытаться отделить вопросы военной безопасности от экономических проблем», — пояснил он в интервью.
Однако, судя по опросам общественного мнения, самым популярным кандидатом является лидер партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун, который быстро выступил против решения президента о введении военного положения. Хан поддержит жесткую позицию Юна в отношении Северной Кореи и будет делать такой же упор на альянсы.
Если в ближайшее время Юн будет вынужден уйти или добровольно покинет свой пост, это приведет к тому, что у страны будет временный лидер как раз в тот момент, когда администрация Трампа приступит к работе. В результате возникнут вопросы о том, смогут ли союзники хорошо координировать свои действия. Провокация со стороны Северной Кореи, такая как ядерное испытание или запуск крупной ракеты, может стать настоящим испытанием этого партнерства.
В любом случае, как предупредил Лейф-Эрик Изли, профессор международных исследований в Женском университете Ихва в Сеуле, события этой недели в Южной Корее могут нанести больший ущерб ее внутренней политике и международной репутации, чем нападение протестующих на Капитолий в США в 6 января 2021 года.