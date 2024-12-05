Депутат Чепа: команда Зеленского получила от советников Трампа определенные указания

Киев намерен заявить о готовности к мирным переговорам, сообщают американские СМИ. Делегация главы офиса президента Украины Андрея Ермака встретилась в США с командой избранного американского президента Дональда Трампа. Республиканцы не выказали интереса к идее членства Украины в НАТО. В то же время лидеры альянса начали обсуждение альтернативы по украинскому урегулированию, чтобы «не провоцировать» Россию. При этом цели НАТО поменялись — речь уже не идет о поражении России, но о намерении дать Киеву переговорные позиции повыгоднее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».