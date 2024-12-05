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В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. 2025-й год в Крыму предложено объявить Годом тренера. С соответствующей инициативой на коллегии Министерства спорта республики выступила глава профильного ведомства Ольга Торубарова совместно с Общественной палатой РК. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила председатель комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма ОП Крыма Ольга Безугловец.

Источник: РИА "Новости"

«На коллегии Министерства спорта Крыма, которая прошла совсем недавно, министром спорта совместно с Общественной палатой Республики Крым была озвучена инициатива: 2025 год объявить Годом тренера».

сказала Безугловец

Она подчеркнула, что тренер нужен везде — и на селе, и в городе и в больших мегаполисах — поскольку является не просто человеком, который собирает вокруг себя неравнодушных к активному здоровому образу жизни.

«Мы уже говорили с Ольгой Александровной Торубаровой о том, что тренер становится центром, который воспитывает и аккумулирует вокруг себя людей, неважно даже, по какому виду спорта. Но это и человек, который является образцом, лидером среди людей командного духа», — добавила Безугловец.

Больше того, по ее мнению, спорт и патриотизм тесно переплетаются, и воспитывают это в том числе тренеры.

«Сколько сейчас говорится о воспитании патриотическом, о любви к Родине. А что такое спорт? Ты, когда стоишь на пьедестале — представляешь свою страну, село, город. Ты представитель того сообщества, в котором живешь. И такая гордость развивается. А готовят этих людей тренеры, которые часто остаются за кадром. Но именно они определяют, как будет выглядеть наше здоровое поколение и здоровая нация», — подытожила глава профильной комиссии и ОП.

Безугловец подчеркнула, что в программе развития спорта на будущий год, которую постараются в ближайшее время утвердить, предусмотрят мероприятия и проекты для привлечения внимания общественности к профессии тренера, ее значимости для региона и общества.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать национальный центр спорта и запустить с 2025 года программу «Земский тренер», а также сделать массовый спорт доступным для россиян.