В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера

«Сколько сейчас говорится о воспитании патриотическом, о любви к Родине. А что такое спорт? Ты, когда стоишь на пьедестале — представляешь свою страну, село, город. Ты представитель того сообщества, в котором живешь. И такая гордость развивается. А готовят этих людей тренеры, которые часто остаются за кадром. Но именно они определяют, как будет выглядеть наше здоровое поколение и здоровая нация», — подытожила глава профильной комиссии и ОП.