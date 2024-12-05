В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера

«На коллегии Министерства спорта Крыма, которая прошла совсем недавно, министром спорта совместно с Общественной палатой Республики Крым была озвучена инициатива: 2025 год объявить Годом тренера».
Она подчеркнула, что тренер нужен везде — и на селе, и в городе и в больших мегаполисах — поскольку является не просто человеком, который собирает вокруг себя неравнодушных к активному здоровому образу жизни.
«Мы уже говорили с Ольгой Александровной Торубаровой о том, что тренер становится центром, который воспитывает и аккумулирует вокруг себя людей, неважно даже, по какому виду спорта. Но это и человек, который является образцом, лидером среди людей командного духа», — добавила Безугловец.
Больше того, по ее мнению, спорт и патриотизм тесно переплетаются, и воспитывают это в том числе тренеры.
«Сколько сейчас говорится о воспитании патриотическом, о любви к Родине. А что такое спорт? Ты, когда стоишь на пьедестале — представляешь свою страну, село, город. Ты представитель того сообщества, в котором живешь. И такая гордость развивается. А готовят этих людей тренеры, которые часто остаются за кадром. Но именно они определяют, как будет выглядеть наше здоровое поколение и здоровая нация», — подытожила глава профильной комиссии и ОП.
Безугловец подчеркнула, что в программе развития спорта на будущий год, которую постараются в ближайшее время утвердить, предусмотрят мероприятия и проекты для привлечения внимания общественности к профессии тренера, ее значимости для региона и общества.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать национальный центр спорта и запустить с 2025 года программу «Земский тренер», а также сделать массовый спорт доступным для россиян.